Italia-Armenia in diretta tv o streaming

Armenia-Italia è una delle partite valide per le qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. Si gioca stasera alle 18 a Erevan, in Armenia, e sarà trasmessa dalla Rai. Al momento l’Italia è prima a punteggio pieno nel suo girone di qualificazione: contro l’Armenia ci si aspetta una partita piuttosto semplice, in attesa di conoscere cosa farà la seconda in classifica, la Finlandia, che giocherà stasera in casa contro la Grecia.

Dove vedere Armenia-Italia

Come tutte le partite della Nazionale maggiore, Armenia-Italia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 18. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da questo link.

Le probabili formazioni di Armenia-Italia

Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Adamyan, Mkhtaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.