Cosa c’è stasera in tv

Stasera c’è la finale del Festival di Castrocaro condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino (e chi ne sa di gossip, sa), mentre su Rai Tre riprende il talk show di approfondimento politico di Bianca Berlinguer, #cartabianca. Su Canale 5, invece, prosegue con altri due episodi La verità sul caso Harry Quebert, miniserie tratta dal popolare romanzo di Joël Dicker (Harry Quebert è Patrick Dempsey). Tra i film, Venere in pelliccia, di Roman Polanski.

Rai Uno

21.30 – Scusate se esisto!

Commedia del 2014 di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Raoul Bova, ispirata alla vita dell’architetta Guendalina Salimei. La donna, molto apprezzata a Londra, decide di tornare in Italia: qui non riuscirà a ottenere, a causa del suo genere, lavori alla sua altezza, e dovrà farsi passare per uomo.

Rai Due

21.20 – 62esimo Festival di Castrocaro

Belen Rodriguez e Stefano De Martino condurranno la serata finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro. La giuria di qualità sarà presieduta da Simona Ventura.

Rai Tre

21.20 – #cartabianca

Prima puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Questa sera, alle 21.20 su @RaiTre, torna #BiancaBerlinguer con #cartabianca.

Politica, economia, attualità e moltissimi ospiti nella prima puntata della nuova stagione. pic.twitter.com/ML65wZfaiY — #cartabianca (@Cartabiancarai3) September 3, 2019

Rete 4

21.30 – The Jackal

Film poliziesco del 1997 con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier, basato su Il giorno dello sciacallo di Frederick Forsyth.

Canale 5

21.30 – La verità sul caso Harry Quebert

Terzo e quarto episodio di una miniserie tratta dal popolare romanzo di Joël Dicker. Harry Quebert è Patrick Dempsey. Arriva su Mediaset, dopo essere già passata da Sky.

Italia Uno

21.15 – Chicago Fire

Nuovi episodi della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La7

20.40 – In onda

Talk politico condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Anche ieri #inonda sbaraglia la concorrenza degli altri programmi di informazione con un sontuoso 7.58%. Ci vediamo questa sera con la puntatona :-) #la7 — Luca Telese (@lucatelese) September 3, 2019

TV8

21.35 – Star Trek Beyond

Film di fantascienza del 2016. È il tredicesimo film sull’universo di Star Trek e il terzo della serie più recente.

Nove

21.25 – I pinguini di mister Popper

Film del 2011 con Jim Carrey basato sull’omonimo libro per bambini scritto da Richard e Florence Atwater. Un bambino newyorkese, Tom Popper, sogna di avventurarsi lontano come il padre, senza riuscirci. Diventato grande la sua vita viene stravolta quando, come eredità del padre defunto in Antartide, gli viene recapitata una cassa con dei pinguini.

Rai 4

21.20 – Eliza Graves

Un thriller del 2014 ambientato alla vigilia di Natale del 1899, con Kate Beckinsale, Jim Sturgess, Ben Kingsley e Michael Caine. È tratto dal racconto Il sistema del dott. Catrame e del prof. Piuma di Edgar Allan Poe.

Rai 5

21.15 – Venere in pelliccia

Film di Roman Polanski con solo due attori, Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric: è ispirato all’omonimo romanzo scritto da Leopold von Sacher-Masoch (sì, la parola masochismo viene da qui) nel 1870. Nel film si mescolano i classici temi dell’ossessione, del teatro e di come i ruoli tra attori e personaggi si sovrappongano e confondano. Il film è stato candidato per la Palma d’oro al Festival di Cannes e ha vinto il premio César, i premi cinematografici francesi, per la regia.

Rai Movie

21.05 – Incontri proibiti

Film del 1998 diretto da Alberto Sordi che interpreta anche il protagonista (è stata la sua ultima apparizione al cinema). Armando Andreoli è un noto ingegnere di quasi ottant’anni che incontra casualmente Federica, una giovane infermiera. Da quell’incontro nasce un malinconico innamoramento.

Iris

21.10 – Los amigos

È un western del 1973 di Paolo Cavara, con Anthony Quinn, Franco Nero, Pamela Tiffin e Franco Graziosi. È ambientato in Texas nel 1834, dove arrivano due amici (di cui uno sordomuto) che cercano di sventare un colpo di stato per instaurare una dittatura nel paese.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Professore per amore