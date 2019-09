Le foto di oggi al Festival di Venezia

Nel fine settimana al Festival di Venezia sono stati presentati quattro film in concorso (Ema di Pablo Larrain, The Laundromat di Steven Soderbergh, Wasp Network di Olivier Assayas e Joker di Todd Phillips, quello di cui si è più parlato). Ma a Venezia, ogni giorno, si parla di qualcosa di nuovo. Oggi, lunedì 2 settembre, tra i film in gara per vincere il Leone d’oro è stato il turno di No.7 Cherry Lane e del film italiano Martin Eden. Tra le persone più fotografate ci saranno molto probabilmente Timothée Chalamet e Robert Pattinson, che recitano nel film The King di David Michod, in cui il re del titolo è Enrico V.

Ma tornando ai film in concorso, No.7 Cherry Lane (il cui titolo originale è Ji yuan tai qi hao) è un film di animazione che parla di uno studente universitario di Hong Kong, delle sue relazioni e di una serie di turbolenti eventi politici che succedono nel frattempo. È certamente un film attuale, ma la storia che racconta è ambientata negli anni Sessanta. Il regista è Yonfan.

Martin Eden, diretto da Pietro Marcello (regista di Bella e perduta), è tratto da un omonimo romanzo di Jack London, è ambientato a Napoli anziché a San Francisco e il protagonista è interpretato da Luca Marinelli. Il regista ne ha detto: «Abbiamo immaginato il nostro Martin attraversare il Novecento, o meglio una ‘crasi’, una trasposizione trasognata del secolo, libera da coordinate temporali, ambientata non più nella California del romanzo ma in una Napoli che potrebbe essere una qualsiasi città portuale (non solo) d’Italia».