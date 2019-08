Domani, 1 settembre, riaprirà il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano

Domani, domenica 1 settembre, riaprirà il tratto tra le fermate Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano. Il tratto, che comprende anche le fermate di Piola e Lambrate, è rimasto chiuso per tutto agosto a causa dei lavori per mantenere l’impermeabilizzazione della galleria. L’assessore all’Urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran, si è scusato di nuovo per i disagi subiti dai passeggeri nelle ultime settimane.

L’1/9 i treni M2 tornano a viaggiare sull’intera linea. Grazie a tutti i passeggeri che in questo mese hanno modificato con collaborazione le abitudini di viaggio e per aver compreso e apprezzato l’impegno di Atm in un intervento decisivo per dare alla M2 un futuro #sempreVerde. pic.twitter.com/b93hSwCwb2 — ATM (@atm_informa) August 31, 2019