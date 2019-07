Dal 1° al 31 agosto chiuderà per lavori il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano

La metropolitana M2 di Milano (la verde) chiuderà per un breve tratto per tutto il mese di agosto, dal 1° al 31: verrà sospesa la circolazione nel tratto che va da Loreto a Udine, quindi i treni non fermeranno nelle due fermate comprese in questo tratto, Piola e Lambrate. ATM, l’azienda dei trasporti di Milano, ha comunicato che la sospensione è dovuta a lavori per mantenere l’impermeabilizzazione della galleria. Sul resto della linea la circolazione si svolgerà regolarmente, con qualche eccezione: nelle ore di punta mattutine e serali i treni in arrivo da Cologno Nord fermeranno a Cascina Gobba, mentre alcuni treni in arrivo da Abbiategrasso e da Assago fermeranno a Centrale. Pertanto, ATM consiglia di fare attenzione alla destinazione dei treni.

Sono stati organizzati due servizi sostitutivi per il periodo di chiusura: un autobus che farà le fermate chiuse della metro, fino a Udine, e un altro che collegherà direttamente Loreto con Cascina Gobba. ATM suggerisce poi una serie di autobus ordinari utilizzabili tra Loreto e Udine: 39, 53, 55, 56, 75, 81 e le circolari 90/91.