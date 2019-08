Ieri sull’isola di Lesbo, in Grecia, sono arrivati 650 migranti: è stata la giornata con più arrivi dal 2016

Ieri, giovedì 29 agosto, sono arrivati sull’isola greca di Lesbo circa 650 migranti partiti dalla Turchia, a bordo di 16 imbarcazioni. Un portavoce dell’Agenzia ONU per i rifugiati ha detto che numeri del genere non si vedevano dal 2016, cioè dal picco del flusso migratorio dal Medio Oriente.

Più in generale, questo mese sono arrivati in Grecia circa 7mila migranti, il dato più alto da tre anni a questa parte. Da qualche mese la Grecia è tornata ad essere in paese europeo in cui sbarca il maggior numero di migranti. Dall’inizio dell’anno sono stati 31mila, contro i 18mila arrivati in Spagna e i quasi 5mila sbarcati in Italia.

Reuters scrive che la maggior parte dei migranti arrivati giovedì a Lesbo sarà ospitata nel campo di Moria, il campo profughi più grande d’Europa, che ospita migliaia di persone in condizioni descritte dalle ong che si occupano di migranti come disumane. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, eletto da poche settimane a capo di una coalizione di centrodestra, ha annunciato che il governo cercherà di velocizzare l’esame delle richieste d’asilo per gestire meglio la situazione.