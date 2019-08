64 migranti a bordo della nave Mare Jonio sono stati fatti sbarcare a Lampedusa

Poco fa i 22 bambini, i loro familiari e i naufraghi più vulnerabili salvati dalla #MareJonio sono sbarcati a Lampedusa grazie al supporto della @guardiacostiera . Ancora 34 naufraghi rimangono a bordo in balìa delle onde. Fateci sbarcare tutti.

Nonostante il ministero dell’Interno abbia autorizzato lo sbarco di donne, bambini e malati, non ha permesso l’ingresso nelle acque territoriali della Mare Jonio con gli altri 34 migranti rimasti a bordo.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.