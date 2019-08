La nave Mare Jonio ha soccorso circa 100 migranti al largo della Libia

Questa mattina la nave Mare Jonio, del progetto umanitario Mediterranea, ha soccorso circa cento persone al largo della Libia. Il sito di Mediterranea ha scritto che il salvataggio è avvenuto alle 8.35 e che tra le persone salvate ci sono 26 donne, di cui almeno 8 incinte, e 22 bambini di meno di 10 anni. Mediterranea ha scritto: «Abbiamo individuato il loro gommone, sovraffollato, alla deriva e con un tubolare già sgonfio, con il nostro radar, e per fortuna siamo arrivati in tempo per portare soccorso. Le persone sono tutte al sicuro a bordo con noi, ci sono casi di ipotermia e alcune di loro hanno segni evidenti dei maltrattamenti e delle torture subite in Libia».

