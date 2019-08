In Yemen le forze governative hanno ripreso il controllo della città portuale di Aden, che il 10 agosto era stata conquistata dai ribelli separatisti del sud del paese. Aden, quindi, è tornata sotto il controllo delle forze militari fedeli al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi, appoggiato dagli Stati Uniti e dalla coalizione guidata dall’Arabia Saudita. In teoria i due schieramenti – separatisti e guardia presidenziale – sono alleati contro i ribelli houthi, appoggiati dall’Iran, ma nella pratica hanno sempre visto in maniera molto diversa il futuro dello Yemen. Aden era stata per diverso tempo la base del presidente Mansour Hadi, dopo la sua cacciata dalla capitale Sana’a, che da circa cinque anni è controllata dai ribelli houthi.