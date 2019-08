Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sarà la nazionale femminile di pallavolo contro la Slovenia, e un po’ di attualità politica. Queste settimane vanno così. Tra i film, parecchie commedie: Fratelli unici, del 2014 con Raoul Bova e Luca Argentero e Professore per amore con Hugh Grant, tra gli altri. E poi: Star Trek. Into Darkness diretto da J. J. Abrams, Gone – Scomparsa, thriller statunitense, Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch con Tilda Swinton presentato in concorso alla 66esima edizione del Festival di Cannes e Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, su un adolescente che trova un vestito che lo rende invisibile e diventa una specie di supereroe.

Rai Uno

21.30 — Fratelli unici

È una commedia italiana del 2014 con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone. Parla di Pietro e Francesco, che «hanno sempre desiderato essere figli unici e ora sono obbligati a riscoprirsi fratelli», dice MyMovies. Dopo un incidente Pietro perde la memoria e regredisce all’età di quattro anni. Il fratello maggiore Francesco deve prendersi cura di lui.

Rai Due

21.00 — Italia-Slovenia

Partita valida per gli Europei 2019 di pallavolo. Si giocherà alla Atlas Arena di Lodz, in Polonia.

Rai Tre

21.20 — Professore per amore

Film del 2014 con Hugh Grant: interpreta uno sceneggiatore che dopo un successo clamoroso non ha più avuto fortuna. Su suggerimento della sua agente, accetta l’offerta di tenere un corso di scrittura all’università. Non ha però alcuna voglia di insegnare a scrivere perché ritiene che sia inutile. Formata la classe con criteri discutibili, cerca poi di fare il meno possibile. È però costretto dalle circostanze suggerite dal titolo a darsi da fare.

Rete 4

20.30 — Stasera Italia

Talk show politico in cui si parlerà della situazione politica italiana.

Sono ore decisive per l'eventuale formazione di una nuova maggioranza di governo

Ne parliamo a #Staseraitalia con @giusbrindisi, @gentilivero e tanti ospiti #rete4 pic.twitter.com/D0w0nSzoUj — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 26, 2019

Canale 5

21.15 — Windstorm – Liberi nel vento

Film tedesco del 2013: una quattordicenne che è stata bocciata viene costretta dai suoi genitori ad andare alla scuola di equitazione della nonna dove conosce un cavallo che diventerà la sua passione.

Italia Uno

21.15 — Chicago Fire

Nuovi episodi della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La7

20.40 — In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Da quando i renziani, con Bonifazi si sono schierati contro il governo giallorosso credo che si siano determinate le condizioni ottimali perché nasca. :-) — Luca Telese (@lucatelese) August 27, 2019

TV8

21.35 — Star Trek – Into Darkness

Film del 2013 diretto da J. J. Abrams, tra i creatori di Lost. È il dodicesimo film della serie cinematografica di Star Trek ed il sequel dello Star Trek del 2009, diretto dallo stesso Abrams.

Nove tv

21.30 — Mani di fata

Commedia italiana del 1983 diretta da Steno, con Eleonora Giorgi e Renato Pozzetto.

Rai4

21.20 — Gone – Scomparsa

Thriller statunitense del 2012. Tornando a casa una sera e trovando il letto di sua sorella vuoto, Jill Parrish è convinta che il serial killer che l’aveva rapita due anni prima sia tornato. Gli investigatori della polizia non le credono e lei fa tutto da sola.

Rai 5

21.15 — Solo gli amanti sopravvivono

Film di Jim Jarmusch con Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, John Hurt e Anton Yelchin. È stato presentato in concorso alla 66esima edizione del Festival di Cannes e negli Stati Uniti è stato vietato ai minori di 17 anni per la presenza di «linguaggio scurrile e nudità». Racconta di Adam ed Eve, amanti e vampiri.

Rai Movie

21.10 — Il ragazzo invisibile

È un film del 2014 diretto da Gabriele Salvatores, uscito nel 2014, su un adolescente che trova un vestito che lo rende invisibile e diventa una specie di supereroe.

Iris

21.10 — Amico, stammi lontano almeno un palmo

Western italiano del 1972: Ben, appena uscito di galera, incontra il vecchio compare Charlie che si procura da vivere facendo il baro. I due si mettono insieme.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Avengers: Infinity War