Inter-Lecce in diretta TV e in streaming

Inter-Lecce è il posticipo della prima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 65.000 spettatori, e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. È l’esordio in casa per la nuova Inter di Antonio Conte, che in estate non ha cambiato soltanto allenatore, ma anche tanti giocatori in quasi tutti i reparti, per provare a diminuire le distanze da Napoli e Juventus. Stasera dei nuovi acquisti dovrebbero giocare titolari Stefano Sensi a centrocampo e Romelu Lukaku in attacco. Per il Lecce invece è il ritorno in Serie A dopo sette anni di assenza. In estate la squadra allenata da Fabio Liverani si è rinforzata con una decina di nuovi giocatori, tra i quali l’ex attaccante del Milan Gianluca Lapadula.

Dove vedere Inter-Lecce

Inter-Lecce sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento.

Le partite delle prime due giornate di campionato si disputeranno sempre di sera. Gli orari tradizionali, con le partite distribuite tra il pomeriggio e le sere di sabato, domenica e lunedì, riprenderanno dalla terza giornata. Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

Lecce (4-3-1-2) Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco