Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv non c’è granché, a livello di film. O meglio, ce n’è uno molto apprezzato e celebrato, ma anche piuttosto vecchio: Lawrence d’Arabia. Per il resto, è una domenica sera di agosto, bisogna accontentarsi. Per esempio c’è la prima puntata di Tiki Taka, programma Mediaset sul calcio, che come opinionisti ha Christian Vieri e Antonio Cassano.

Rai Uno

21.35 – Purché finisca bene: Una villa per due

Film in cui Neri Marcorè interpreta un avvocato e uomo per bene che scopre dal costruttore Francesco Ferrandini che la casa che sta facendo costruire per la madre è molto indietro nei lavori. Il sito della Rai scrive: «Ci sono stati problemi, anche con il Comune, ovvero con Marisa, l’affascinante assessore, che sembra avere sull’appalto di Ferrandini una mira segreta…».



Rai Due

21.25 – Italia-Ucraina

Partita del girone B degli Europei di pallavolo femminile, che sono iniziati il 23 agosto e che finiranno l’8 settembre.



Rai Tre

21.25 – Hudson & Rex

Avete nostalgia del commissario Rex, quello degli anni Novanta? Qualcuno in Canada deve aver deciso di sì, e ne ha fatto un remake. Stasera ci sono il settimo e l’ottavo episodio.



Rete 4

21.27 – Una serata Bella…”Mogol”

Programma dedicato al famoso paroliere il cui vero nome è Giulio Rapetti. Il conduttore è Alfonso Signorini. È la replica di una puntata andata in onda nel 2016.



Canale 5

21.16 – Ti amo in tutte le lingue del mondo

Film del 2005 di Leonardo Pieraccioni, il suo settimo. Parla di un insegnante di educazione fisica di Pistoia che scopre che sua moglie ha un amante e che quindi va a vivere con il fratello bidello interpretato da Giorgio Panariello (scusate le rime). Trattandosi di un film di Pieraccioni, a un certo punto arriva l’amore. Il preside della scuola in cui insegna il personaggio di Pieraccioni è Francesco Guccini.



Italia 1

21.30 – Tiki Taka VII

Programma di approfondimento sportivo condotto da Pierluigi Pardo e che tra gli ospiti fissi avrà, tra gli altri, Christian Vieri e Antonio Cassano.

Tiki Taka, al via la 7a stagione su Italia 1 con la coppia Pardo-Nara https://t.co/4Qr7It1aAZ pic.twitter.com/ZUC0KAl1Jg — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) August 23, 2019



La7

21.15 – Lawrence d’Arabia

Film storico e celeberrimo del 1962, con Peter O’Toole, Alec Guinness e Omar Sharif. Vinse sette Oscar e racconta, lo avrete intuito, la storia dell’agente segreto e militare gallese Thomas Edward Lawrence, vissuto tra il 1888 e il 1935.



Rai 5

21.15 – Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili

«Dalle volpi rosse che eseguono grandi balzi per catturare topi sotto la neve ai cani procione che rubano le uova dai nidi degli uccelli, gli esempi di astuzia canina sono numerosi in natura», scrive la Rai.



TV 8

21.15 – Italia’s Got Talent – Il meglio

Il meglio del programma di gente che va a far cose di ogni tipo davanti a un pubblico e a quattro giudici che li valutano: di volta in volta ammirati, commossi o divertiti.



Sky

Sky Cinema Due

21.15 – A private war