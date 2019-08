La Juventus ha battuto 1-0 il Parma nella prima partita di Serie A

Nella prima partita del campionato di Serie A 2019/20 la Juventus ha battuto 1-0 il Parma grazie al gol nel primo tempo del difensore e capitano Giorgio Chiellini. Allo stadio Tardini la Juventus ha meritato la vittoria pur non impressionando nel gioco espresso. Ha avuto un paio di occasioni per segnare e si è vista annullare un gol di Cristiano Ronaldo per un fuorigioco di pochi centimetri. Il Parma è rimasto sempre in partita, come dimostra il risultato, provando anche a reagire nel secondo tempo, con la Juventus visibilmente calata, senza però riuscire a pareggiare. Dopo l’anticipo delle 18, la prima giornata di Serie A continuerà alle 20.45 con Fiorentina-Napoli.