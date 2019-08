I capigruppo di PD e M5S si incontreranno oggi alle 14 per le trattative sul nuovo governo, scrive ANSA

I capigruppo di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle al Parlamento si incontreranno oggi alle 14 per le trattative sul nuovo governo. Lo ha scritto ANSA citando fonti interne al Partito Democratico. Ieri sera i parlamentari del M5S avevano dato mandato alla dirigenza del partito di trattare col PD per capire se ci siano le basi per un negoziato. Un elemento importante della discussione sarà la riforma sul taglio dei parlamentari, che il M5S ha messo in cima alle priorità dell’eventuale nuova maggioranza.

