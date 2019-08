Cosa c’è stasera in TV

Se stasera avrete voglia di guardare un film, accendere la TV invece di Netflix potrebbe essere la scelta giusta: ci sono un film di Steven Spielberg, uno di Sofia Coppola, una bella commedia con Jennifer Aniston e un film di spionaggio con Harrison Ford. Se poi non avete voglia di guardare un film ma avete un debole per i cani, su Rai 5 c’è un documentario il cui trailer ha messo in subbuglio una redattrice del Post.

Rai Uno

20.35 – Techetechete’

Stasera nell’apprezzato programma che ricombina spezzoni di vecchi programmi presi dalle teche, cioè dagli archivi, della RAI si vedranno i fratelli Guzzanti.

21.25 – Purché finisca bene. Una Ferrari per due

Primo episodio della prima stagione della fiction antologica della RAI il cui tema comune è il lieto fine. Ora siamo alla terza stagione, questo episodio è del 2014; parla di un uomo che è stato licenziato ma non lo ha detto a nessuno e facendo autostop finisce in macchina con l’uomo più giovane che – nessuno dei due lo sa – è responsabile del suo licenziamento.



Rai Due

21.25 – Scomparsa nel nulla

Film per la TV su un’agente segreta la cui figlia neonata viene rapita su una spiaggia in un paese mediorientale. Non il massimo della verosimiglianza, diciamo.

La scomparsa della figlia Sophie sarà per Lisa l’inizio di un lungo incubo, che la porterà faccia a faccia con un tema che le sta particolarmente a cuore: il rapimento e la vendita di bambini. 📌 Questa sera in prima serata #RAI2 il film “Scomparsa nel nulla” pic.twitter.com/wHPu5U2z2H — Rai2 (@RaiDue) August 18, 2019



Rai Tre

21.25 – Hudson & Rex

Avete nostalgia del commissario Rex, quello degli anni Novanta? Qualcuno in Canada deve aver deciso di sì, e ne ha fatto un remake. Stasera ci sono due episodi.



Rete 4

21.27 – Giochi di potere

Ci sono vari film con questo titolo: questo è quello del 1992 in cui Harrison Ford interpreta l’analista della CIA in pensione Jack Ryan, personaggio dei romanzi di spionaggio di Tom Clancy. Comincia con un attacco terroristico a Londra.



Canale 5

21.16 – L’inganno

Film di Sofia Coppola con Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Colin Farrell. È ambientato durante la Guerra Civile Americana: Farrell interpreta un soldato nordista che, ferito, viene soccorso dalla direttrice di un collegio femminile rimasto isolato, dove sono rimaste a vivere solo un’insegnante e cinque studentesse.



Italia 1

21.17 – …E alla fine arriva Polly

Commedia romantica con Ben Stiller e Jennifer Aniston che racconta di un uomo che, dopo essere stato tradito dalla moglie in viaggio di nozze, conosce Polly, una donna completamente diversa da lui: tanto lui ama programmare la sua vita e non correre rischi, tanto lei vive alla giornata.



La7

21.15 – Munich

Film di Steven Spielberg del 2005 sulla missione di un gruppo di agenti del servizio segreto israeliano, il Mossad, nei giorni del sequestro e della successiva uccisione dei membri della squadra olimpica di Israele alle Olimpiadi di Monaco del 1972: la prima ministra israeliana Golda Meir li incaricò di uccidere una serie di importanti esponenti del terrorismo palestinese, come forma di ritorsione. Nel cast ci sono Eric Bana, Daniel Craig e Geoffrey Rush.



Rai 5

21.15 – Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili

Episodio di una serie di documentari sui canidi, quindi su lupi, volpi, iene e gli altri “parenti” selvatici dei cani.

Quali sono i tratti condivisi da tutti i membri della ampia famiglia canina? Lo svela il biologo Patrick Aryee nel nuovo episodio della serie “Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili”, stasera domenica 18 agosto alle 21.15 su @raicinque. pic.twitter.com/K7DY8Posy3 — Rai5 (@raicinque) August 18, 2019



Iris

21.12 – Il colore della notte

Thriller (“thriller erotico” dice Wikipedia) del 1994 con Bruce Willis che interpreta uno psicanalista che dopo il suicidio di una paziente, che l’ha traumatizzato, non riesce più a distinguere il colore rosso.



Sky

Sky Cinema Due

21.15 – The Silent Man

Sky Cinema Collection

21.15 – The Truman Show

Sky Cinema Drama

21.00 – The Illusionist