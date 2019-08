Cosa c’è stasera in tv

Qualcosa c’è, per chi passerà Ferragosto davanti alla televisione. C’è Loving, per esempio, un buon film su una grandissima storia; e c’è Basta che funzioni uno di quei rari film di Woody Allen senza Woody Allen ma con un “personaggio Woody Allen” (per trovarlo dovrete spingervi parecchio avanti nei canali della tv, però). Se siete nostalgici di quella volta che avevate visto Sapore di mare, potete riguardare Sapore di mare, oppure potete decidere che sia meglio il programma di Luca Telese e David Parenzo su La7. Potete, non dovete.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill.

Rai Due

21.20 – L’angelo della vendetta

Film tedesco tratto da un romanzo di Nele Neuhaus su due agenti di polizia che indagano su due strani omicidi, collegati tra loro.

🍂 Una foresta e il suo segreto, un passato che riaffiora… 🎬 Stasera alle 21.20 su #RAI2 il film “L’angelo della vendetta” pic.twitter.com/uOKzACfOoF — Rai2 (@RaiDue) August 15, 2019

Rai Tre

21.05 – Loving

Film del 2016 di Jeff Nichols (quello di Mud) con Joel Edgerton e Ruth Negg, sulla storia dei Loving, che si sposarono – lui bianco lei nera – quando i matrimoni misti negli Stati Uniti erano vietati, e di come un servizio fotografico su di loro aiutò a cambiare le cose.

Rete 4

21.30 – True lies

Il protagonista del film – remake di un film francese del 1991 – è Arnold Schwarzenegger ma c’è anche Jamie Lee Curtis, protagonista di un famoso spogliarello.

Canale 5

21.43 – Sapore di mare

Commedia del 1983, diretta da Carlo Vanzina e con Jerry Calà e Christian De Sica. Un po’ l’archetipo delle commedie italiane ambientate al mare, che in questo caso è quello di Forte dei Marmi, dove si incontrano famiglie e ragazzi provenienti da tutta Italia.

Italia Uno

21.20 – Chicago P.D.

Tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago.

La7

20.35 – In onda – Estate

Talk show politico condotto da David Parenzo e Luca Telese.

TV8

21.35 – Star Trek – Il Futuro Ha Inizio

Undicesimo film della serie di film di Star Trek, uscito nel 2009 e diretto da J. J. Abrams. È un prequel del primo film della serie, sul primo viaggio della Enterprise.

Rai 4

21.15 – Criminal Minds

Due episodi della sesta stagione della serie crime-drama, che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

Stasera a partire dalle 21:15 proseguono le indagini del BAU con la nostra selezione di episodi da #CriminalMinds tratti da reali fatti di cronaca.

Per il ciclo #RealCriminalMinds proponiamo episodio 12 della stagione 5 ed episodi 8 e 9 della stagione 6. pic.twitter.com/0O8PA4aBqJ — Rai4 (@RaiQuattro) August 15, 2019

Rai Movie

21.10 – Il gioiello del Nilo

Film d’avventura del 1985 con Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito, sequel di All’inseguimento della pietra verde. I personaggi sono gli stessi del primo film, la scrittrice Joan Wilder e l’avventuroso Jack T. Colton. Solo che ora Joan ha perso l’ispirazione e Jack è annoiato dal non avere più avventure. Un ricco principe di un paese arabo offre a Joan di trasferirsi nel suo palazzo e scrivere la storia della sua vita, lei accetta ma scopre poi che il principe non è come diceva di essere e Jack si mette sulle sue tracce per salvarla.



Iris

21.12 – Basta che funzioni

Film del 2009 di Woody Allen, in cui il “personaggio Woody Allen” non è interpretato da Allen, ma da Larry David, il co-creatore della serie tv Seinfeld. Nel cast c’è anche Evan Rachel Wood che interpreta un’ingenua ragazza del Mississippi scappata a New York. Il film era stato scritto da Allen verso la fine degli anni Settanta ed era stato pensato per un altro attore, la cui morte aveva fatto abbandonare il progetto del film al regista. È anche stato il primo film di Woody Allen ambientato a Manhattan dopo quelli girati in Europa, come Match Point e Scoop.



Sky

Sky Cinema Drama

21.00 – The Weather Man – L’uomo delle previsioni