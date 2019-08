Il numero di persone morte a causa di una frana in Myanmar è salito a 59

59 persone sono morte per la frana di venerdì scorso vicino al villaggio di Ye Pyar Kone, nel sud-est del Myanmar. La frana – causata dalle abbondanti piogge monsoniche – ha distrutto 27 case e le ricerche dei corpi delle vittime stanno continuando. Più di 80mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa dei monsoni, secondo le Nazioni Unite. Come capita sempre in questo periodo dell’anno, i paesi del sud-est dell’Asia subiscono grossi danni per via della stagione delle piogge: in India sono morte più di 150 persone negli ultimi giorni; in Cina, a causa del tifone Lekima, ne sono morte quasi 50.