Almeno 34 persone sono morte per una frana in Myanmar

Myanmar landslide kills 34, leaves scores missing: Official https://t.co/yklaL7UyM2 pic.twitter.com/Em1hLyI2m2

Almeno 34 persone sono morte in Myanmar a causa di una frana provocata da diversi giorni di piogge monsoniche. La frana si è verificata a Ye Pyar Kone, nell’est del paese. Un portavoce dell’amministrazione locale ha detto che finora sono state salvate 13 persone, ma che circa 80 risultano ancora disperse, probabilmente sommerse dal fango e dai detriti.

