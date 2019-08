Il numero di persone morte per il tifone Lekima in Cina è salito a 45

Il numero di persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 45 (di cui almeno 30 per una frana) e ci sono almeno 16 dispersi. Più di 18mila persone inoltre hanno dovuto essere evacuate dalla regione dello Shandong, nel nord-est del paese, in aggiunta a più di un milione evacuate nello Zhejiang, più a sud. Lo Shandong è tuttora colpito da forti piogge, così come la città di Shangai, che si trova in mezzo tra Shandong e Zhejiang. Si stima che nello Shandong, il tifone Lekima abbia fatto danni per 1,48 miliardi di yuan, cioè 186 milioni di euro.