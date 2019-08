C’è un’altra bufala su Carola Rackete

Da ieri in Italia circola una notizia falsa su Carola Rackete, la comandante tedesca della nave della ong Sea Watch che a fine giugno fu al centro di un notevole caso mediatico, quando decise di ignorare un divieto del governo italiano e di sbarcare un gruppo di migranti a Lampedusa. Secondo alcuni giornali italiani, durante un’intervista con la tv pubblica tedesca Rackete avrebbe ammesso che fu il governo tedesco a ordinarle di sbarcare in Italia i migranti. La presunta notizia confermerebbe una delle accuse che l’estrema destra italiana rivolge da anni alla Germania e altri paesi del Nord Europa: cioè di controllare segretamente le ong che soccorrono le persone nel Mediterraneo, che per gli obblighi del diritto marittimo sono quasi sempre tenute a sbarcare in Italia.

In realtà nell’intervista – qui il video, qui la trascrizione – non c’è alcuna traccia di una dichiarazione simile. Anzi, a un certo punto Rackete racconta che i contatti che Sea Watch ebbe col governo tedesco durante la missione non portarono «ad alcuna soluzione concreta» («es wurde effektiv keine Lösung nach vorne gebracht»). In quei giorni, peraltro, il governo tedesco si spese per una redistribuzione dei migranti che riguardasse diversi paesi europei.

Non è chiaro come sia nata la notizia falsa. L’intervista a Rackete è andata in onda il 7 agosto. Il giorno successivo il giornale online The Post Internazionale ne ha parlato in un articolo che contiene la notizia falsa già nel titolo: «Sea Watch, Carola Rackete alla tv tedesca: “Berlino ci disse che dovevamo registrare i migranti in Italia”». L’articolo di The Post Internazionale – apparentemente uno dei primi a riprendere l’intervista in Italia, se non il primo – sembra riprendere alcuni elementi da un articolo del sito di news tedesco Watson uscito l’8 agosto, da cui però sono assenti le dichiarazioni più pesanti, cioè le rivelazioni che Rackete avrebbe fatto sul coinvolgimento del governo tedesco; che invece sembrano tratti da un articolo del sito di news svizzero tio.ch.

L’11 agosto la notizia falsa è stata ripresa dal Giornale e dalla Verità, due quotidiani di destra che sull’immigrazione diffondono spesso notizie false o imprecise, evidentemente senza verificare cosa avesse detto davvero Rackete. Entrambi infatti hanno attribuito a Rackete cose che non ha mai detto: “Il governo tedesco mi ordinò di portare i migranti in Italia”, e “Il governo tedesco mi ha fatto portare i migranti in Sicilia”.

L’articolo di The Post Internazionale è stato ripreso dall’account Twitter di Noi con Salvini, il braccio politico della Lega nel Sud Italia, mentre quello del Giornale da Giorgia Meloni, capo del partito di destra radicale Fratelli d’Italia. Commentando la notizia falsa, Meloni l’ha definita «la prova che alcuni paesi utilizzano ONG a scopo politico».

#CarolaRackete ammette che fu governo tedesco a dirle "di portare i clandestini a Lampedusa", provocando le autorità italiane. La prova che alcuni Paesi utilizzano ONG a scopo politico. Altro che "restiamo umani", sono attacchi all'Italia nel silenzio UE https://t.co/XESzX4lJUU — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 11, 2019

La notizia falsa è stata smentita già domenica 11 agosto da Udo Gümpel, corrispondente per l’Italia della tv tedesca RTL, e nella mattina di lunedì da un articolo di David Puente su Open. Gli articoli pubblicati da The Post Internazionale, dal Giornale e della Verità sono ancora online e non sono stati corretti, mentre Meloni non ha ritrattato le proprie dichiarazioni.