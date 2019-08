Cosa c’è stasera in TV

Sarebbe una normale sera di agosto, con film più o meno vecchi – soprattutto vecchi – e qualche replica di programmi e serie tv: ed è così, almeno in parte, ma la crisi politica in corso anima un po’ il palinsesto. Su Rai Due e Rete 4 ci sono quindi degli speciali per seguire cosa succede tra Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico e tutti gli altri. Per il resto dovete decidere tra qualche vecchio classico e l’ultimo film di James Gandolfini, che potrebbe essere una buona scelta.

Rai Uno

21.25 – Sister Act – Una svitata in abito da suora

Famoso film del 1992 con Whoopi Goldberg, che interpreta una cantante che dopo aver assistito a un omicidio deve rimanere in incognito per qualche mese in un convento di San Francisco. Qui diventa la direttrice del coro, incasinando un bel po’ sia il convento sia la sua permanenza in incognito.

Rai Due

21.00 – Speciale TG2 Post

Edizione speciale del TG2 sulla crisi politica, con collegamenti e ospiti in studio.

Rai Tre

21.05 – Chi è senza colpa

Film del 2014 basato su un racconto di Dennis Lehane, con Tom Hardi, Noomi Rapace e soprattutto James Gandolfini, il famoso protagonista dei Soprano che morì nel giugno del 2013 (e questo fu il suo ultimo film). È ambientato a Brooklyn e parla di un bar usato come copertura per attività illegali.

Rete 4

21.25 – Stasera Italia – Speciale crisi di governo

Un’edizione speciale del programma di approfondimento politico del TG4.

Canale 5

21.15 – The Fix

È una nuova serie tv americana di genere procedurale. Mediaset descrive così la trama: «Un procuratore di Los Angeles si trasferisce in Oregon dopo aver perso un caso di omicidio. Otto anni dopo la sconfitta in tribunale, l’assassino torna a colpire e Maya è pronta a cercare giustizia».

Italia Uno

21.10 – David Rossi: suicidio o omicidio?

Replica di uno speciale delle Iene sulla morte di David Rossi, il responsabile dell’area comunicazione di Monte dei Paschi di Siena morto nel marzo del 2013 dopo essere precipitato da un ufficio della sede storica della banca.

Tutti i partiti chiedono una commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi dopo lo speciale #LeIene di @a_monteleone e @marcoocchipintj, che torna stasera in tv in replica dalle 21.10 su italia1 #DavidRossi https://t.co/8sbvCkAMYq — Le Iene (@redazioneiene) August 12, 2019

La7

21.15 – Vacanze romane

Celebre commedia del 1953 con Gregory Peck e Audrey Hepburn, sulla storia d’amore tra una principessa e un giornalista.

TV8

21.35 – Agente 007 – Vivi e lascia morire

Ottavo film dedicato a James Bond, il primo con Roger Moore. Nei titoli di testa c’è la versione dei Wings di Live and Let Die, si comincia con una serie di agenti segreti britannici morti misteriosamente, e il cattivo di turno è un misterioso narcotrafficante che si fa chiamare Mr. Big.



Rai 4

21.15 – Vice

Non è il film dell’anno scorso sull’ex vicepresidente americano Dick Cheney, ma un film del 2015 con Bruce Willis con una trama molto simile a Westworld: in un resort di super lusso il personale è composto da androidi, ai quali gli ospiti possono fare quello che vogliono. Ma un giorno una di loro inizia a ricordare le cose.

Rai Movie

21.10 – La legge del signore

Western del 1956 con Gary Cooper, che vinse la Palma d’Oro al decimo festival di Cannes. Parla di una famiglia quacchera durante la Guerra di secessione.

Iris

21.15 – Rimini Rimini

Film del 1987 con Jerry Calà e Paolo Villaggio, con il classico intrigo di storie d’amore e tradimenti ambientato sulla riviera romagnola.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The Reach – Caccia all’uomo

Sky Cinema Due

21.15 – Chinatown