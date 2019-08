Il ciclista Domenico Pozzovivo è stato investito da un’auto mentre si allenava e si è fratturato una gamba e un braccio

Il ciclista Domenico Pozzovivo è stato investito da un’auto mentre si allenava nei pressi di Dipignano, in provincia di Cosenza, e si è fratturato una gamba e un braccio. Pozzovivo, che ha 36 anni, corre per la squadra Bahrain-Merida, quella di cui fino a pochi giorni fa faceva parte anche Vincenzo Nibali. Al Tour de France del 2018, dopo il ritiro di Nibali, Pozzovivo era arrivato 18esimo nella classifica generale, primo tra gli italiani. L’incidente di oggi è accaduto a Laurignano, una frazione di Dipignano: Pozzovivo è stato soccorso dall’autista dell’auto che lo aveva investito e ricoverato a Cosenza. Non potrà partecipare alla Vuelta di Spagna, che inizierà il 24 agosto.