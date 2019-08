Dalla prossima stagione il ciclista italiano Vincenzo Nibali correrà con la Trek-Segafredo, squadra statunitense diretta da Luca Guercilena che nel 2014 rilevò il titolo della RadioShack-Leopard. La notizia era attesa da giorni ed è stata confermata giovedì dallo stesso Nibali, il quale lascerà il team Bahrain-Merida dopo tre anni. All’ultimo Tour de France si era presentato senza ambizioni di classifica, dopo il secondo posto ottenuto al Giro d’Italia e la precedente frattura vertebrale che richiese un lungo recupero. In Francia il suo obiettivo era una vittoria di tappa, ottenuta sulle Alpi (Albertville-Val Thorens) nel penultimo giorno della corsa.

