Le nuove maglie della Serie A

Le nuove divise di Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli sono già state presentate da un paio di mesi, e in alcuni casi sono state anche indossate nell’ultima giornata della passata stagione. In queste ultime settimane sono arrivate quelle delle altre squadre di Serie A: a meno di un mese dall’inizio del campionato mancano solo quelle della Spal, le terze di Inter e Roma e la seconda del Parma. Per il ritorno in Serie A dopo otto anni, il Brescia ha cambiato sponsor tecnico, da Acerbis a Kappa (come il Genoa, che ha lasciato Lotto). L’altra promossa dalla Serie B, l’Hellas Verona, continua ad avere Macron dopo il termine del precedente contratto con Nike, mentre il Lecce ha lanciato il proprio marchio M908, sviluppato all’interno della società ma prodotto in Cina. Fra le altre novità più rilevanti c’è la prima maglia dell’Udinese ispirata a quella degli anni Ottanta indossata dal campione brasiliano Zico e i tre nuovi modelli del Sassuolo.

La nuova stagione di Serie A inizierà tra sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 e si concluderà domenica 24 maggio 2020. Partirà con un turno senza scontri diretti tra le squadre più forti, come da regolamento, ma già alla seconda giornata sono in programma Juventus-Napoli e Lazio-Roma, due delle partite più attese della stagione. La prima partita di campionato la giocherà come di consueto la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, che sabato 24 agosto ospiterà il Parma a Torino con calcio d’inizio alle 18; alle 20.45 si giocherà invece Fiorentina-Napoli. La prima giornata si concluderà lunedì 26 agosto con il posticipo di Milano tra Inter e Lecce.