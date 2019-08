Dove vedere Barcellona-Napoli in diretta TV

Barcellona-Napoli è la seconda delle due partite amichevoli che le due squadre giocano nella loro tournée americana. Quella di “andata” si è giocata a Miami tre giorni fa ed è stata vinta 2-1 dal Barcellona. Il ritorno invece è in programma questa sera alle 23 al Michigan Stadium di Ann Arbour. Nelle ultime settimane, il Napoli di Carlo Ancelotti si è rinforzato in difesa con Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo, e a centrocampo con il macedone Eljif Elmas. Lo farà probabilmente anche in attacco: secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicino all’acquisto dell’esterno messicano Hirving Lozano. Il Barcellona di Ernesto Valverde è negli Stati Uniti con i nuovi acquisti Frenkie de Jong e Antoine Griezmann. Lionel Messi invece non giocherà le amichevoli per problemi fisici.

Dove vedere Barcellona-Napoli

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky solo in pay-per-view al costo di 10 euro su Sky Primafila. Si potrà comprare tramite il decoder o con i metodi spiegati qui.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Puig; Dembelé, Suarez, Griezmann. All: Valverde

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Verdi, Insigne, Younes; Milik