I nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+ sono stati presentati da Samsung nel corso di un evento organizzato mercoledì 7 agosto a New York, negli Stati Uniti. I due smartphone sono i successori dei modelli presentati lo scorso anno, ma rispetto ai precedenti il Note 10 ha più cose in comune con i Galaxy S10 presentati alcuni mesi fa, mentre il Note 10+ mantiene la tradizione con uno schermo più grande.

Di solito i Note di Samsung sono tra gli smartphone più apprezzati dai professionisti, alla ricerca di una buona via di mezzo tra un computer portatile e un tablet per poter gestire impegni, documenti, email e presentazioni. Nel corso del tempo, comunque, Samsung ha lavorato per rendere i suoi Note interessanti anche a chi vuole uno smartphone da usare soprattutto per lo svago, restare in contatto con i propri amici e per scattare fotografie. I diretti concorrenti dei nuovi Note 10 sono quindi telefoni altrettanto potenti e presentati da qualche mese, come il P30 Pro di Huawei e il 7 Pro di OnePlus.

Per offrire qualcosa di diverso dalla concorrenza, Samsung questa volta si è concentrata sui dettagli, rivedendo sensibilmente il design dei Note 10 e Note 10+, utilizzando materiali di migliore qualità e offrendo alcune caratteristiche tipiche dei suoi smartphone, come la possibilità di utilizzare un piccolo stilo per scrivere sullo schermo, e inviare comandi di vario tipo allo smartphone.

Il Note 10 ha uno schermo da 6,3 pollici con una risoluzione da 2280 x 1080 pixel; la RAM è da 8 GB, mentre la capacità della memoria è di 265 GB, senza la possibilità di espanderla con una scheda esterna. Il Note 10+ ha invece uno schermo da 6,8 pollici con una risoluzione da 3040 x 1440 pixel, 12 GB di RAM e una memoria fino a 512 GB, che può essere a sua volta estesa utilizzando una scheda di memoria esterna. In entrambi i telefoni lo schermo è di tipo AMOLED, mentre il processore è della serie Snapdragon 855.

Il sistema delle fotocamere sui Note 10 è molto simile a quello impiegato sui Galaxy S10, e che ha ricevuto recensioni piuttosto positive. Sul retro del telefono ci sono una fotocamera da 16 megapixel con obiettivo grandangolare e la fotocamera principale da 12 megapixel. C’è poi una fotocamera, sempre da 12 megapixel, per scattare fotografie con uno zoom ottico.

La fotocamera frontale, quella per i selfie, è inserita nella parte superiore dello schermo, ma è meno invasiva rispetto a quella (già piuttosto piccola) dei Galaxy S10. Lo schermo non ha praticamente cornice ed è curvato sui lati del telefono, con una maggiore attenzione per le rifiniture rispetto ai Note precedenti.

Come aveva già fatto per alcuni modelli negli anni scorsi, Samsung ha reso lo stilo (S Pen) a scomparsa: quando non è necessario può essere infilato all’interno del telefono. Lo stilo può essere utilizzato per disegnare sullo schermo o per prendere appunti, con un sistema di riconoscimento automatico delle scritte. Samsung ha inoltre aggiunto alcuni sensori alla sua S Pen, che può essere utilizzata come una sorta di bacchetta magica. Muovendola in aria si può controllare il proprio Note a distanza, per esempio per scattare fotografie, oppure per inviare comandi durante le presentazioni.

Samsung ha inoltre lavorato per migliorare molto Dex, l’opzione che consente di collegare il proprio Note a uno schermo e di avere una sorta di computer in miniatura a disposizione. Nella nuova versione, Dex può funzionare anche sui computer con Windows e macOS, semplificando la gestione e il trasferimento dei file tra i dispositivi. Samsung ha collaborato con Microsoft per far dialogar meglio i Note con Windows 10, altra funzione che potrebbe interessare i professionisti.

I nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ possono essere giù ordinati online e saranno in vendita a partire da fine agosto. Il Galaxy Note 10 nella versione base costa 979 euro, mentre il Galaxy Note 10+ parte da 1.129 euro.