Cosa c’è stasera in TV

Ci sono un po’ più film del solito, per essere un giovedì sera d’agosto: Meryl Streep, Anjelica Houston, Woody Allen, Colin Farrell, e poi una commedia molto apprezzata a genere matrimoni e un film che aprì la strada alle parodie dei film sui supereroi. Insomma, stasera forse non vale lamentarsi, c’è perfino Sylvester Stallone e perfino Telese e Parenzo, se amate i rispettivi generi.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill.

Rai Due

21.20 – Il mistero di Alywood House

Film con Anjelica Huston su una famiglia americana che va a fare una vacanza in Inghilterra, in un bosco che secondo gli abitanti del posto nasconde degli spiriti: ed effettivamente cominciano a capitarle cose sovrannaturali.

🏡 Una famiglia americana decide di passare l'estate in una casa della campagna inglese, Aylwood House, circondata da un bosco dove si dice abiti uno spirito tormentato… 👻 Appuntamento questa sera alle 21.20 su #RAI2 con “Il mistero di Aylwood House” pic.twitter.com/5yEAYKOyB9 — Rai2 (@RaiDue) August 8, 2019

Rai Tre

21.20 – I segreti di Osage County

Film del 2013 basato sulla pièce teatrale di Tracy Letts August Osage County, vincitrice del Premio Pulitzer: racconta la storia di una riunione di famiglia (non proprio pacifica) tra una madre malata di cancro e le sue figlie.



Rete 4

21.30 – Cliffhanger – L’ultima sfida

Film del 1993 con Sylvester Stallone che interpreta una guida alpina che lavora sulle Montagne Rocciose americane (anche se il film fu girato nelle Dolomiti). Dopo un incidente in cui muore la fidanzata del suo migliore amico, a sua volta una guida alpina, il protagonista lascia il suo lavoro, perché si sente in colpa. Ma a un certo punto deve tornare sulle montagne e poi le cose si complicano ulteriormente.



Canale 5

21.15 – Le amiche della sposa

Film del 2011 di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarty, classica commedia che gira intorno a un matrimonio e alle damigelle d’onore della sposa: ma molto più bella del solito, a detta della critica.

Italia Uno

21.20 – Chicago P.D.

Tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago.

La7

20.40 – In onda – Estate

Talk show politico condotto da David Parenzo e Luca Telese. Dopo c’è L’attimo fuggente con Robin Williams.

TV8

21.35 – Kick Ass

È un film con i supereroi che prende in giro i supereroi, uscito anni prima della maggior parte dei film sui supereroi e soprattutto dei film con i supereroi che prendono in giro i film sui supereroi. E lanciò anche la carriera di Chloë Grace Moretz.

Rai 4

21.15 – Criminal Minds

Due episodi della quarta stagione della serie crime-drama, che parla del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer.

Questa sera continua l'appuntamento con #RealCriminalMinds, la selezione di episodi di #CriminalMinds tratti da reali fatti di cronaca. Dalle 21:15 potrete vedere gli episodi 20 e 21 della quarta stagione e il 6 della quinta stagione. @ABCStudiosIT pic.twitter.com/xBqXE2H0WC — Rai4 (@RaiQuattro) August 8, 2019

Rai Movie

21.10 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

Film del 2013 con Colin Farrell, che interpreta un ex agente speciale che si infiltra in una banda criminale di New York per vendicare l’omicidio della moglie e della figlia, uccise dalla banda stessa.

Iris

21.15 – Scoop

Film del 2006 di Woody Allen, il secondo ad essere ambientato nel Regno Unito e con Scarlett Johansson, dopo Match Point, che era piaciuto di più alla critica. Questo è più una commedia, però, e c’è anche lo stesso Allen.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Bent – Polizia criminale