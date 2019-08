Di Maio dice che lui è tranquillo, molto tranquillo

Commentando le parole di Matteo Salvini, secondo il quale la maggioranza non c’è più e che per questo ha chiesto di tornare a votare, il capo del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha evitato di affrontare il tema della crisi di governo, dicendosi «tranquillo» e insistendo che «stiamo lavorando per il paese». A dimostrazione del suo stato d’animo, Di Maio ha raccontato che aveva appena bevuto un caffè e che sarebbe andato alla festa di compleanno di suo fratello.

