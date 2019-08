Roma-Atletico Bilbao in TV e in streaming

Roma-Atletico Bilbao è una partita amichevole in programma questa sera alle ore 20. Si gioca allo stadio Renato Curi di Perugia, dove la Roma ha già disputato un’amichevole estiva una settimana fa contro la squadra locale di Serie B, vincendo 3-1. Sabato scorso invece ha giocato la sua prima amichevole internazionale, in Francia contro il Lille, battuto 3-2 in rimonta. La squadra del nuovo allenatore portoghese Paulo Fonseca sta continuando a prepararsi in vista della nuova stagione, dopo i cambiamenti alla squadra che hanno portato a Roma i nuovi acquisti Pau Lopez, Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara e Jordan Veretout.

Dove vedere Roma-Atletico Bilbao

Roma-Atletico Bilbao sarà trasmessa in diretta su Roma TV, il canale tematico visibile soltanto agli abbonati Sky sul canale 213. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Sarà trasmessa inoltre sulle pagine Facebook e Twitter dell’AS Roma. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni Roma-Bilbao

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Atletico Bilbao (4-2-3-1) Herrerin; Capa, Yeray Alvarez, Iñigo Martinez, Berchiche; Vesga, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Cordoba; Williams