Napoli-Barcellona in TV e in streaming

Napoli-Barcellona è la prima delle due partite amichevoli che le due squadre disputeranno questa settimana negli Stati Uniti. Quella di “andata” si gioca stanotte all’1.30 all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida. Il ritorno invece è in programma sabato alle 23 al Michigan Stadium di Ann Arbour. Per il Napoli l’amichevole di stasera è la terza internazionale, dopo le vittorie ottenute contro Liverpool (3-0) e Marsiglia (1-0). La squadra allenata da Carlo Ancelotti si è rinforzata in difesa con Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo e a centrocampo con il macedone Eljif Elmas. Lo farà probabilmente anche in attacco: secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina all’acquisto dell’esterno messicano Hirving Lozano.

Il Barcellona di Ernesto Valverde è negli Stati Uniti con i nuovi acquisti Frenkie de Jong e Antoine Griezmann. Lionel Messi tuttavia non giocherà le due amichevoli per problemi fisici che lo hanno tenuto fermo anche nel Trofeo Gamper giocato a Barcellona contro l’Arsenal. La squadra inizierà il campionato spagnolo il 16 agosto contro l’Atletico Bilbao.

Dove vedere Napoli-Barcellona

La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky solo in pay-per-view al costo di 10 euro su Sky Primafila. Si potrà comprare tramite il decoder o con i metodi spiegati qui.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Verdi, Insigne, Younes; Milik

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Puig; Dembelé, Suarez, Griezmann