48 migranti sono arrivati a Lampedusa a bordo di un barcone

Ancora morti nel #Mediterraneo . Sbarcate autonomamente 48 persone a #Lampedusa . Tra loro 27 donne (3 incinte), 15 uomini e 6 bambini. In maggioranza originari della Costa d'Avorio ma anche Mali e Tunisia. pic.twitter.com/dzaYYqRvLF

Un barcone con a bordo 48 persone, fra cui 27 donne e 6 minori, è entrato oggi pomeriggio nel porto di Lampedusa. Secondo le prime testimonianze raccolte a bordo, sarebbe partito due giorni fa dalla Libia. Durante il viaggio, sempre secondo alcuni passeggeri, alcune persone sarebbero cadute in mare, fra cui un bambino di pochi mesi e un uomo di 30 anni. Da diverse settimane , probabilmente a causa delle buone condizioni del mare, a Lampedusa sbarcano imbarcazioni di varia grandezza provenienti dalla Tunisia e dalla Libia.

