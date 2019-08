Fotofinish

Chi segue con costanza lo sport sa che in questa settimana a cavallo tra luglio agosto le cose notevoli da tenere d’occhio erano la Formula 1, la MotoGp, e le partite della Copa Liberadores o quelle tra Manchester City e Liverpool per la Community Shield o tra Paris Saint-Germain e Rennes per la Supercoppa di Francia: tutti eventi che trovano spazio in questa raccolta, anche se le scene più fotogeniche vengono dai Giochi panamericani di Lima, con gare di hockey su prato, ginnastica ritmica, surf e taekwondo. Infine valeva la pena fotografare il bagher della sindaca di Torino Chiara Appendino e il sorriso della prima fantina del Regno Unito che ha gareggiato e vinto con lo hijab.