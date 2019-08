Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito Tomas Masaryk di Brno. Per Marquez è la sesta vittoria nelle dieci gare corse finora nel Motomondiale, la seconda consecutiva dopo quella di un mese fa in Germania. Dietro di lui a Brno si sono piazzati Andrea Dovizioso della Ducati e Jack Miller della Ducati non ufficiale. Valentino Rossi è arrivato sesto mentre Danilo Petrucci ha concluso in ottava posizione.

Marquez (Honda) Dovizioso (Ducati) Miller (Ducati) Rins (Suzuki) Crutchlow (Honda) Rossi (Yamaha) Quartararo (Yamaha) Petrucci (Ducati) Nakagami (Honda) Vinales (Yamaha) Espargaro (KTM) Bagnaia (Ducati) Oliveira (KTM) Zarco (KTM) Bradl (Honda) Rabat (Aprilia) Iannone (Aprilia) Espargaro (Aprilia) Abraham (Aprilia) Guintoli (Suzuki)