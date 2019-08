Tottenham-Inter in TV e in streaming

Tottenham-Inter si gioca oggi pomeriggio alle 16 nel nuovo White Hart Lane di Londra. È una partita amichevole valida per il torneo estivo International Champions Cup, che si sta svolgendo in questi giorni tra il Nord America, l’Europa e l’Asia. Per entrambe le squadre è l’ultima partita nel torneo (già vinto dal Benfica). Nelle due disputate in precedenza, l’Inter ha rimediato due sconfitte contro Manchester United e Juventus. Il Tottenham invece ha battuto la Juventus e ha perso contro il Manchester United.

Dove vedere Tottenham-Inter

Tottenham-Inter sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terreste o in streaming dal sito, raggiungibile da qui. I possessori di un televisore con HBBTV, la piattaforma europea per le connect-TV, potranno seguirla anche in alta definizione.

Le probabili formazioni di Tottenham-Inter

Tottenham (4-2-3-1) Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose; Sissoko, Ndombele; Lamela, Alli, Son; Kane

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Dalbert; Esposito, Perisic