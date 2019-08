MotoGP, il Gran Premio della Repubblica Ceca in diretta TV

Il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP si corre questo pomeriggio alle 14.10 (salvo ritardi per pioggia) sul circuito Tomas Masaryk di Brno. È il decimo Gran Premio del Motomondiale e il primo dopo la sosta estiva di un mese. Dalla pole position partirà ancora una volta il campione del mondo in carica Marc Marquez, seguito in prima fila da Jack Miller della Ducati non ufficiale e da Johann Zarco della KTM. Il primo italiano in griglia di partenza è Andrea Dovizioso, quarto, mentre Valentino Rossi è settimo e Danilo Petrucci ottavo.

Un mese fa in Germania Marquez ha ottenuto la sua quinta vittoria stagionale nel Motomondiale, grazie alla quale ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale sui due inseguitori principali, Dovizioso e Petrucci della Ducati.

Dove vedere il Gran Premio della Repubblica Ceca

Il Gran Premio di Brno verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport MotoGP (canale 208) con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Gli abbonati potranno seguire la gara in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. La gara verrà trasmessa in differita in chiaro sul digitale terrestre da TV8 (in streaming qui) a partire dalle 16.15.

