Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv finisce Temptation Island, il reality show delle ultime tre estati, che fondamentalmente parla di innamorati che si dicono che non si tradiranno e poi invece spesso lo fanno. Oppure ci sono diversi film, alcuni anche un po’ vecchi. Il più vecchio, un western del 1946, parla della sfida all’O.K. Corral, una delle più famose sparatorie del vecchio west: nove uomini, tre morti, altri feriti, trenta colpi sparati in trenta secondi, successive vendette e un solo illeso, che poi avrebbe raccontato tutto.

Rai 1

21.25 – Black or white

È un film drammatico del 2014 con Kevin Costner e Octavia Spencer, su un vedovo che affronta la battaglia legale per l’affido della nipote.

Rai 2

21.20 – Hawaii Five-0

È un nuovo episodio dell’ottava stagione della serie che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Un curioso caso di riesumazione avviene nel cimitero di Honolulu: il cadavere è di Travis Hinkley, recentemente morto di malaria, dopo uno dei suoi viaggi d'affari

Rai 3

21.20 – La mano sulla culla

Film thriller del 1992 che parla di una donna che viene molestata dal suo nuovo ginecologo e della moglie dell’uomo che, in seguito, medita e mette in atto una cervellotica vendetta nei confronti della donna. Chi scrive queste righe non aveva visto questo film, ne ha letto con gran dedizione la trama e ora lo vuole vedere per capire come diavolo fanno, nei 110 minuti che dura questo film, a farci stare tutte le cose che succedono.

Rete 4

21.25 – Gone

Il terzo e il quarto episodio di una serie televisiva poliziesca statunitense, su una task force che si occupa di rapimenti e persone scomparse.

Canale 5

21.20 – Temptation Island

«Ultimi due imperdibili appuntamenti» della nuova edizione del reality show in cui i componenti di sei coppie vivono separati per alcune settimane, circondati però da donne o uomini che sono lì apposta per corteggiarli, tentarli e, così facendo, far capire loro se sono davvero innamorati del compagno o della compagna con cui sono andati lì. Che bello sarebbe se i due membri di una coppia andassero lì e prendessero il sole tutto il tempo senza interagire minimamente con i rispettivi corteggiatori.

Abbiamo seguito le loro storie, ci siamo appassionati, ma adesso è arrivato il momento di scoprire come si concluderà il percorso delle nostre ultime coppie

Italia 1

21.20 – Act of Valor

Film d’azione del 2012, con attentati, terroristi ceceni, campi di addestramento indonesiani, agenti della CIA in Costa Rica, signori del narcotraffico, armi somale e una squadra di Navy SEALs strapiena di lavoro.

La7

21.15 – 20.000 leghe sotto i mari

Notevole film del 1954 ispirato al noto romanzo fantascientifico di Jules Verne. Kirk Douglas è Ned Land e James Mason è il capitano Nemo.

TV8

21.35 – Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

È il sesto film della saga sull’agente segreto inglese James Bond. Uscì nel 1969, è diretto da Peter Hunt ed è l’unico film in cui James Bond è George Lazenby.

Rai Movie

21.10 – Sfida infernale

Western del 1946, diretto da John Ford (uno che li sapeva fare, i western) e interpretato da Henry Fonda.

Sky

Sky Cinema Collection

21.15 – Per un pugno di dollari