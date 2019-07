Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Germania di Formula 1. Per Verstappen è la seconda vittoria in stagione dopo quella in Austria di fine giugno. Verstappen ha preceduto e Sebastian Vettel della Ferrari e Daniil Kvjat della Toro Rosso, in una gara pesantemente condizionata dalla pioggia.

Il primo pilota in classifica generale resta Lewis Hamilton della Mercedes, che però oggi è arrivato undicesimo a causa di un testacoda e di un conseguente lungo pit stop per sistemare l’auto. L’altro pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha disputato una buona gara ma è finito contro il muro di recinzione mentre si trovava al secondo posto.

Le prime posizioni di oggi

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniil Kvjat (Toro Rosso)

4. Lance Stroll (Racing Point)

5. Carlos Sainz (McLaren)

6. Alexander Albon (Toro Rosso)

7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

8. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

La classifica generale

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 223

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 184

3. Max Verstappen (Red Bull) 162

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 141

5. Charles Leclerc (Ferrari) 120