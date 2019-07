Liverpool-Napoli in TV e in streaming

Liverpool-Napoli è una partita amichevole in programma questa sera alle 18 allo stadio Murrayfield di Edimburgo, l’impianto che ospita le partite della nazionale scozzese di rugby. Per il Napoli è la prima amichevole internazionale, dopo quelle giocate in Italia contro Benevento (1-2), Feralpi Salò (5-0) e Cremonese (3-3). Dopo quella di oggi contro il Liverpool affronterà anche il Marsiglia e due volte consecutive il Barcellona negli Stati Uniti, prima a Miami l’8 agosto e poi il 10 ad Ann Arbor. Il Liverpool campione d’Europa, invece, ha giocato cinque amichevoli e inizierà il campionato fra due settimane.

Dove vedere Liverpool-Napoli

Liverpool-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky solo in pay-per-view a 10 euro su Sky Primafila (canale 251).

Le probabili formazioni di Liverpool-Napoli

Liverpool (4-3-3) Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Oxlade-Chamberlain, Origi, Woodburn

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Younes, Insigne; Mertens