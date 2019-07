Dove vedere Milan-Benfica in TV e in streaming

Milan-Benfica è una partita amichevole valida per il torneo estivo International Champions Cup, che si sta svolgendo in questi giorni tra il Nord America, l’Europa e l’Asia. Si gioca alle 21.00 al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, lo stadio della squadra di football americano dei New England Patriots, vincitori dell’ultimo Super Bowl. Per il Milan è la penultima partita nel torneo estivo, dopo quella persa contro il Bayern Monaco mercoledì (0-1) e in attesa dell’ultima in programma a Cardiff contro il Manchester United il prossimo 3 agosto. Per il Benfica invece è l’ultima: nelle precedenti due ha ottenuto due vittorie battendo il Chivas Guadalajara e la Fiorentina. Il Milan si presenta stasera con molte riserve e praticamente senza nuovi acquisti: il terzino Theo Hernandez, acquistato dal Real Madrid, si è fatto male alla caviglia ed è rientrato a Milano per le cure.

Dove vedere Milan-Benfica

Milan-Benfica sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terreste o in streaming dal sito, raggiungibile da qui. I possessori di un televisore con HBBTV, la piattaforma europea per le connect-TV, potranno seguirla anche in alta definizione.

Le probabili formazioni di Milan-Benfica

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek

Benfica (4-4-2) Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas