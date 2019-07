Il Gran Premio di Germania di Formula 1 in TV e in streaming

Il Gran Premio di Germania di Formula 1 si correrà domenica pomeriggio a partire dalle 15.10 ora italiana, sullo storico circuito di Hockenheim. In pole position ci sarà il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton, che finora ha vinto sette dei dieci Gran Premi corsi. Dalla seconda posizione partirà Max Verstappen della Red Bull, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel partiranno rispettivamente dalla decina e dall’ultima posizione per via di alcuni problemi tecnici avuti durante le qualifiche.

Al momento in classifica generale Hamilton è in testa alla classifica con 223 punti, davanti al suo compagno di scuderia Valtteri Bottas (184 punti), Verstappen (136 punti) e Vettel (123 punti).

Il Gran Premio di Germania verrà trasmesso in diretta a pagamento da Sky sul canale Sky Sport F1 HD e in differita alle 18 in chiaro su TV8. La gara potrà essere anche seguita dagli abbonati Sky tramite l’applicazione per dispositivi mobili Sky Go, mentre i non abbonati potranno comprare un abbonamento giornaliero su NOW TV.