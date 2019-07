La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’argento nella finale degli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto

La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha ottenuto la medaglia d’argento nella finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto, in corso in questi giorni a Gwangju, in Corea del Sud. Quaderella ha vent’anni, è una delle più promettenti nuotatrici italiane e quella di oggi è la seconda medaglia vinta ai Mondiali: la prima, d’oro, l’aveva vinta quattro giorni nei 1500 stile libero. Negli 800 metri stile libero, Quadarella è arrivata dietro alla fortissima americana Katie Ledecky.

Una strepitosa Simona #Quadarella insidia per tutta la gara la plurimedagliata mondiale e olimpica Katie #Ledecky e conquista l'argento negli 800 stile libero 👏👏👏 Tutti i video dei #Mondiali di #nuoto 👇https://t.co/IkWCejihAe@FINOfficial_ #Gwangju2019 pic.twitter.com/IXVtSn1dy4 — RaiSport (@RaiSport) July 27, 2019