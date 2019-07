C’è il Viva! Festival, in Puglia

Da giovedì 1 agosto alla mattina di domenica 4 ci sarà il Viva! Festival, una serie di concerti – soprattutto di musica elettronica – e incontri sulla musica organizzati in Valle d’Itria, un pezzetto di Puglia tra le province di Brindisi e Taranto (il pezzetto famoso, tra le altre cose, per i trulli). Tra gli artisti più importanti che suoneranno al Viva! Festival quest’anno ci sono Jon Hopkins, Erykah Badu, Apparat e Gilles Peterson.

Il festival è alla sua terza edizione ed è organizzato in collaborazione con il Club to Club, che è il festival di musica elettronica torinese diventato uno dei più importanti d’Europa. I concerti si tengono in un paio di tipiche masserie pugliesi – ex aziende agricole – e nei terreni circostanti, con risultati piuttosto scenografici. Nella sua breve storia ci sono passati musicisti famosi come Nicolas Jaar, Ghali, Arca, Jamie XX, Sampha e la Boiler Room.

Jon Hopkins, produttore britannico, aprirà il festival suonando giovedì sera alla Masseria Grofoleo di Locorotondo, dove sarà allestito il palco principale ai piedi del paese. Il venerdì sera ci saranno un dj set di Gilles Peterson, francese fondatore di alcune etichette di culto come Acid Jazz, e poi la rapper italiana Priestess e il produttore Yves Tumor, insieme a diversi altri artisti. Il sabato, nella serata conclusiva, ci sarà il concerto di Erykah Badu, famosa cantante statunitense di R&B, seguita da un concerto – non un dj set – di Apparat, uno dei più apprezzati produttori europei di musica elettronica degli ultimi dieci anni. Fin da giovedì pomeriggio, poi, ci saranno incontri a cui parteciperanno molti degli stessi artisti del festival, insieme ad addetti ai lavori e giornalisti del settore musicale. Il programma completo dei concerti e degli incontri è qui. I biglietti costano 50 euro per l’intero festival, e partono dai 18 euro per le singole giornate: si comprano qui.