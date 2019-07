Cosa c’è stasera in TV

Stasera è una di quelle sere in cui la programmazione televisiva fatica parecchio a offrire qualcosa di interessante. Ci sono due prime tv sui primi due canali (un film indiano del 2012 e un thriller del 2016), Un milione di modi per morire nel West e la commedia romantica Qualcosa di speciale, altrimenti ci sono anche la finale di La sai l’ultima?, una puntata di La grande storia e due repliche, una di X-Factor e una dello show di Crozza.

Rai 1

21.25 – Quando parla il cuore

Commedia indiana del 2012, per la prima volta in tv. L’ufficio stampa della Rai riassume la trama così: «Una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri».

Rai 2

21.20 – Birth mother: quando l’amore si spezza

Film del 2016 che racconta la storia di una coppia che non riesce ad avere figli e che ricorre alla gestazione per altri; mentre la madre è incinta, comincia a dimostrare una pericolosa ossessione per l’uomo della coppia.

Rai 3

21.20 – La grande storia

Programma di approfondimento storico condotto da Paolo Mieli: nella puntata di oggi si parlerà della fuga dei nazisti dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Rete 4

21.30 – Training day

Film del 2001 con Denzel Washington (che vinse il premio Oscar) e Ethan Hawke. Parla di una giornata di due poliziotti della narcotici di Los Angeles, ovviamente piena di guai.

Canale 5

21.25 – La sai l’ultima?

È la puntata finale della nuova edizione dell’antico varietà comico di Mediaset. È presentata da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico e i comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli.

Italia 1

21.20 – Chicago Med

Tre nuovi episodi della terza stagione della serie che racconta le vicende dei medici di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La7

21.15 – Tut – Il destino di un faraone

Prima parte di una miniserie che racconta la storia del faraone Tutankhamon, un pezzo forte dei periodi di vacanza: l’avevano mandato anche il 23 dicembre scorso.

TV8

21.35 – X Factor – Il sogno

Una raccolta dei momenti passati di tutte le stagioni di X Factor andate in onda finora.

Nove



21.10 – Fratelli di Crozza

Anche qui una raccolta dei momenti migliori dello show comico condotto da Maurizio Crozza.

Rai Movie

21.05 – Qualcosa di speciale

Commedia romantica del 2009 con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Racconta di un vedovo che diventa famoso con un libro sul superamento del lutto e della sua storia d’amore con una donna conosciuta per caso prima di un suo seminario.

Venti

21.10 – Un milione di modi per morire nel West

Film western comico-demenziale del 2014, di e con Seth McFarlane, ma con altri attori celebri come Charlize Theron, Liam Neeson e Amanda Seyfried. In una tipica cittadina del vecchio West le persone muoiono nei modi più impensabili, e in più ci si mette un pericoloso fuorilegge che minaccia gli abitanti. Sarà una donna misteriosa appena arrivata in città che dovrà aiutare il protagonista – per niente coraggioso – ad affrontarlo.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Salt



Sky Cinema Due

21.15 – Il palazzo del Viceré