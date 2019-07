Le nuove regole del calcio

A marzo l’IFAB, l’unico organo che ha il potere di stabilire modifiche e innovazioni alle regole del gioco del calcio a livello internazionale, ha votato a favore dell’introduzione di nuove regole pensate per evitare situazioni confusionarie e perdite di tempo durante le partite. Queste regole, che modificano gli incontri dal calcio d’inizio ai calci di rigore, sono entrate in vigore lo scorso primo giugno. Nel corso dei Mondiali femminili in Francia se ne è subito parlato per le modifiche apportate al ruolo dei portieri nei calci di rigore. Di recente se ne è riparlato invece per un gol irregolare su punizione segnato da Cristiano Ronaldo nell’amichevole giocata in Cina contro l’Inter.

Le principali modifiche al regolamento del calcio introdotte dall’IFAB:

Calcio d’inizio

Ripresa del gioco

Calci di punizione

Calci di punizione rapidi

Calci di rigore

Esultanze

Rinvii dal fondo

Inter showed us how the new goal-kick rule will benefit teams this season. As the new rule is encouraging teams to pass the ball from the back it will be fascinating to see how opposing teams press in these situations #coachpaint pic.twitter.com/GPdpGH8wHk

— Mohamed Mohamud (@sportvision_) July 24, 2019