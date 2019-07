Meteo: le previsioni per domani, martedì 22 luglio

A Milano la situazione sarà uguale a quella di Roma, con solo qualche nuvola in più di mattina. Alle 23 faranno 30 gradi, preparatevi a una notte con condizionatori o ventilatori al massimo.

Nelle schede delle previsioni meteo per Roma e Milano, purtroppo, è tornato il simbolo del termometro, indice di temperature particolarmente alte. La giornata di martedì, a Roma, sarà bella, con pochissime nuvole e tanto sole, ma sarà anche calda.

Le temperature saranno piuttosto alte, martedì. Le massime nelle grandi città raggiungeranno i 36-37 gradi, e anche le minime saranno alte, sui 26-27 gradi. In sostanza significa che farà molto caldo anche di notte.

Le previsioni meteo per martedì dicono che ci sarà bel tempo ovunque e che non pioverà da nessuna parte, neanche sulle Alpi, dove la scorsa settimana c’era stato spesso brutto tempo. Di mattina ci saranno nuvole sparse al Nord e al Centro-Nord, poi nel pomeriggio sarà prevalentemente soleggiato. Il tempo sereno durerà fino a notte inoltrata, con nuvole sparse sempre al Nord.

