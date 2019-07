L’aggressione in una stazione dei treni di Hong Kong

A Hong Kong almeno 45 persone sono state ferite da un gruppo di uomini mascherati che hanno attaccato i pendolari in una delle stazioni ferroviarie della città. Le violenze si sono verificate dopo una grande manifestazione organizzata per chiedere più democrazia, e ridurre la dipendenza del governo locale dalla Cina. L’ipotesi è che gli autori dell’attacco facessero parte del crimine organizzato, e ci sono state numerose polemiche per l’intervento tardivo degli agenti di polizia.

Il gruppo di uomini mascherati ha attaccato la stazione di Yuen Long, uno dei 18 distretti di Hong Kong, intorno alle 22.30 di domenica (le 16.30 in Italia). Utilizzando bastoni e altri oggetti, gli aggressori hanno picchiato i passeggeri che si trovavano nella stazione e in alcuni treni, colpendo sia i pendolari sia alcuni manifestanti che avevano da poco partecipato alle proteste e stavano rincasando.

La polizia è intervenuta circa un’ora dopo dall’inizio dell’attacco, quando ormai c’erano circa 45 feriti, tra i quali una persona che è stata poi ricoverata in condizioni gravi per le ferite subite.

La polizia ha in seguito annunciato di non avere eseguito ancora arresti, ma di avere iniziato ad indagare.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce

Video filmed inside #YuenLong MTR train station.

Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO

— Kinling Lo 盧建靈 (@kinlinglo) July 21, 2019