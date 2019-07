Manchester United-Inter dell’International Champions Cup, in tv o in streaming

Manchester United-Inter si giocherà oggi alle 13.30 al National Stadium di Singapore, nell’ambito dell’International Champions Cup, il torneo amichevole estivo che si gioca tra alcune delle più importanti squadre europee, e che viene organizzato tra l’Asia, il Nord Europa e gli Stati Uniti. Le altre due squadre italiane che partecipano al torneo sono Milan e Fiorentina. Manchester United-Inter sarà trasmessa su Sportitalia, che si è aggiudicata i diritti sul torneo, al canale 60 del digitale terrestre. In streaming si potrà vedere sul sito sportitalia.com.

Quella di oggi è la seconda amichevole estiva dell’Inter, dopo quella vinta contro il Lugano domenica scorsa. Mercoledì ci sarà Inter-Juventus, sempre nell’ambito della International Champions Cup. Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter, si è lamentato in questi giorni del ritardo nel calciomercato dell’Inter, che da settimane è in una specie di situazione di stallo: vendere l’attaccante Mauro Icardi a un prezzo vantaggioso è ormai piuttosto difficile, ma è necessario per rinforzare l’attacco con Edin Dzeko della Roma e soprattutto con Romelu Lukaku del Manchester United, che oggi non dovrebbe giocare titolare.

Le probabili formazioni di Manchester United-Inter:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Smalling, Shaw; Lingard, McTominay, Pogba; James, Rashford, Martial.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Longo, Esposito.