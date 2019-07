Luca Parmitano è regolarmente partito verso la Stazione Spaziale Internazionale, dal Kazakistan

Alle 22:30 (le 18:30 in Italia) l’astronauta italiano Luca Parmitano è regolarmente partito dalla base di Baikonur, in Kazakistan, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Parmitano, che ha 42 anni ed è alla sua seconda esperienza nello Spazio, è in viaggio verso la ISS con l’astronauta statunitense Andrew Morgan e con il cosmonauta russo Aleksandr Skvorcov: arriveranno a destinazione poco prima dell’una di domenica 21 luglio. Nella seconda parte della sua missione sulla ISS, Parmitano assumerà il ruolo di comandante della Stazione, il primo italiano a ricoprire questo incarico.