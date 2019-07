Cosa c’è stasera in TV

La cosa più interessante di oggi in TV è probabilmente Paolo Borsellino – I 57 giorni, un film che racconta i giorni che hanno preceduto l’uccisione del magistrato palermitano, avvenuta il 19 luglio di 27 anni fa. Tra le altre cose, poi, c’è una commedia con George Clooney che fissa le capre su Iris, una puntata speciale di Atlantide sull’allunaggio su La7, e una puntata della Grande Storia su Rai 3. Se avete Netflix, invece, ricordate che oggi è uscita la terza stagione della Casa di carta.

Rai 1

21.25 – Paolo Borsellino – I 57 giorni

Film del 2012 che racconta i 57 giorni che separarono l’attentato in cui morì il magistrato Giovanni Falcone e quello del 19 luglio 1992, in cui morì Paolo Borsellino, interpretato da Luca Zingaretti.

"È normale che esista la paura, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio". #PaoloBorsellino Nell'anniversario della strage di via D'Amelio del #19luglio 1992

Rai 2

21.20 – Il passato bussa alla porta

Film thriller del 2018 che racconta di una donna che va a vivere insieme alla figlia in una vecchia casa di montagna, in cui anni prima era morta una bambina durante un litigio tra i genitori, per trasformarla in un B&B. Tra i clienti del B&B un giorno si presenta proprio la madre della bambina, di recente dimessa da una clinica psichiatrica ma ancora instabile psicologicamente.

Rai 3

21.20 – La Grande storia

Programma di approfondimento storico condotto da Paolo Mieli: nella puntata di oggi si parlerà della Guerra Fredda e delle tensioni in Italia dopo la seconda guerra mondiale.

Rete 4

21.31 – Solo 2 ore

Film d’azione del 2006 con Bruce Willis che interpreta un poliziotto che deve scortare il testimone di un omicidio commesso da un poliziotto corrotto dalla prigione di stato al palazzo di giustizia di New York. Sembrerebbe un’operazione di routine ma alcune persone cercheranno di fermarlo in ogni modo.

Canale 5

21.25 – La sai l’ultima?

È la nuova edizione dell’antico varietà comico di Mediaset. È presentata da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico e i comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli.

Italia 1

21.20 – Chicago Med

Tre nuovi episodi della terza stagione della serie che racconta le vicende dei medici di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La7

21.15 – Atlantide

Puntata speciale del programma condotto da Andrea Purgatori sulla storia del primo uomo sulla luna.

TV8

21.35 – La notte dei record

Programma condotto da Enrico Papi in cui vari concorrenti si alterneranno per cercare ognuno di battere un particolare record ed entrare nel “Guinness dei primati“.

Rai Movie



21.10 – Love is all you need

Film del 2012 diretto da Susanne Bier; racconta la storia di Ida, che ha avuto un cancro al seno e che alla vigilia del matrimonio di sua figlia in Italia scopre che il marito l’ha tradita con una collega molto più giovane di lei. Però poi incontra il padre dello sposo della figlia, che è interpretato da Pierce Brosnan.

Iris

21.00 – L’uomo che fissa le capre

Una strana commedia del 2009 con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey. Un reparto segreto dell’esercito statunitense studia la possibilità di usare facoltà paranormali: per esempio, per uccidere una capra semplicemente guardandola negli occhi, e poi per altre cose più utili.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Predestination



Sky Cinema Due

21.15 – Paradiso amaro



Sky Cinema Collection

21.15 – Tu mi nascondi qualcosa