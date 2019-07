Le previsioni meteo per domani, sabato 20 luglio

Avete presento le temperature miti e l’aria asciutta che ci sono state in questi giorni? Bene, se ne stanno per andare e al loro posto tornerà il caldo afoso che uno in effetti si aspetterebbe dalla fine di luglio. Decidete voi cosa fare di questa notizia, il nostro consiglio è godersi la giornata di sabato che sarà bella per gran parte d’Italia e non troppo calda, soprattutto al Centro e al Sud. Al Nord invece potrebbe essere meno bella, a causa della presenza di nuvole più o meno in tutte le regioni. Tra pomeriggio e sera, inoltre, potrebbe esserci la classica nuvola di Fantozzi a nord di Belluno, nella zona del Cadore, l’unica dove è prevista pioggia.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, purtroppo, le temperature cominceranno ad alzarsi già da sabato: ci saranno 34 gradi di massima e 24 di minima. In più, non ci sarà neanche il sole perché sarà nuvoloso tutto il giorno, ma almeno non pioverà.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato sarà una giornata talmente perfetta che non vi resta che andarvene a Fregene, a Ostia oppure ad Anzio e farvi una giornata di mare come si deve.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.